Sur les chemins du patrimoine à Bazus, balade entre nature et histoire, Église Saint-Pierre, Bazus
samedi 19 septembre 2026 · Église Saint-Pierre · Bazus
Informations pratiques
Sur les chemins du patrimoine à Bazus, balade entre nature et histoire 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Haute-Garonne
Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00
Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00
Sur les chemins du patrimoine à Bazus, balade entre nature et histoire
Pour les Journées Européennes du Patrimoine,
A l’occasion de la 43ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous donnons rendez-vous à Bazus pour découvrir et profiter de ce joli village !
Au programme : un weekend riche et diversifié vous attend à Bazus mêlant tout type de découverte patrimoniales : patrimoine bâti, histoire, savoir-faire, patrimoine naturel et protection de l’environnement, etc.
Ce beau weekend animé permettra de découvrir, comprendre et préserver le patrimoine de Bazus :
Samedi 19 et Dimanche 20 septembre à Bazus
Visite guidée du village – une randonnée au cœur du patrimoine
Venez profiter d’une visite guidée du village pour partir à la découverte des trésors cachés de Bazus ! La visite se terminera pas une découverte de l’église.
Samedi 19 septembre : départ à 9h30 et à 14h. Rdv 15 à 30 minutes plus tôt !
Départ de l’église
Découvrez la Spiruline – un savoir à découvrir
Toute l’année, venez découvrir une production locale de Spiruline, en rencontrant Nicolas Fourtouil, exploitant de la « Spiruline Tolosane » . Une production originale et 100% locale
Samedi 19 septembre : Visite de 11h à 12h
RDV au lieu-dit l’Abreuvoir
World Clean Up Day
Prenez soin du village de Bazus en participant au World Clean Up Day ! Préservez les paysages, le patrimoine naturel et la beauté des sentiers de balade !
Samedi 19 septembre : World Clean Up Day de 16h à 18h
RDV à la Salle des Fêtes
Goûter et Animations – pour bien terminer la journée
Une pause bien méritée vous sera offerte ! profitez également des animations pour bien terminer la journée
Samedi 19 septembre : Animations de 18h à 20h
à la salle des fêtes
Découvrez l’église Saint-Pierre – visite libre
L’église Saint-Pierre, bel édifice au cœur du village, ouvre ses portes et sera visitable tout le weekend. L’église est inscrite aux monuments historiques et son retable est classé ! Découvrez son histoire et ses trésors durant ce weekend des Journées Européennes du patrimoine !
Samedi 19 septembre : ouverture de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Dimanche 20 septembre : ouverture de 10h à 12h (visite de l’église guidée à 10h30) et de 15h à 17h (visite de l’église guidée à 15h30)
Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 31380 Bazus Bazus 31380 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 27 63 75 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@coteauxdugirou.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cc-coteaux-du-girou.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-a-bazus/ »}]
Sur les chemins du patrimoine à Bazus, balade entre nature et histoire
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