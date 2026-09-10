Sur les chemins du patrimoine à Bazus, balade entre nature et histoire, Église Saint-Pierre, Bazus

Informations pratiques

Sur les chemins du patrimoine à Bazus, balade entre nature et histoire 19 et 20 septembre Église Saint-Pierre Haute-Garonne

Gratuit. Sur réservation. Limité à 30 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T21:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T17:00:00+02:00

Sur les chemins du patrimoine à Bazus, balade entre nature et histoire

Pour les Journées Européennes du Patrimoine,

A l’occasion de la 43ème édition des Journées Européennes du Patrimoine, nous vous donnons rendez-vous à Bazus pour découvrir et profiter de ce joli village !

Au programme : un weekend riche et diversifié vous attend à Bazus mêlant tout type de découverte patrimoniales : patrimoine bâti, histoire, savoir-faire, patrimoine naturel et protection de l’environnement, etc.

Ce beau weekend animé permettra de découvrir, comprendre et préserver le patrimoine de Bazus :

Samedi 19 et Dimanche 20 septembre à Bazus

Visite guidée du village – une randonnée au cœur du patrimoine

Venez profiter d’une visite guidée du village pour partir à la découverte des trésors cachés de Bazus ! La visite se terminera pas une découverte de l’église.

Samedi 19 septembre : départ à 9h30 et à 14h. Rdv 15 à 30 minutes plus tôt !

Départ de l’église

Découvrez la Spiruline – un savoir à découvrir

Toute l’année, venez découvrir une production locale de Spiruline, en rencontrant Nicolas Fourtouil, exploitant de la « Spiruline Tolosane » . Une production originale et 100% locale

Samedi 19 septembre : Visite de 11h à 12h

RDV au lieu-dit l’Abreuvoir

World Clean Up Day

Prenez soin du village de Bazus en participant au World Clean Up Day ! Préservez les paysages, le patrimoine naturel et la beauté des sentiers de balade !

Samedi 19 septembre : World Clean Up Day de 16h à 18h

RDV à la Salle des Fêtes

Goûter et Animations – pour bien terminer la journée

Une pause bien méritée vous sera offerte ! profitez également des animations pour bien terminer la journée

Samedi 19 septembre : Animations de 18h à 20h

à la salle des fêtes

Découvrez l’église Saint-Pierre – visite libre

L’église Saint-Pierre, bel édifice au cœur du village, ouvre ses portes et sera visitable tout le weekend. L’église est inscrite aux monuments historiques et son retable est classé ! Découvrez son histoire et ses trésors durant ce weekend des Journées Européennes du patrimoine !

Samedi 19 septembre : ouverture de 9h30 à 12h et de 14h à 17h

Dimanche 20 septembre : ouverture de 10h à 12h (visite de l’église guidée à 10h30) et de 15h à 17h (visite de l’église guidée à 15h30)

Église Saint-Pierre Place Saint-Pierre, 31380 Bazus Bazus 31380 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 05 34 27 63 75 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@coteauxdugirou.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.cc-coteaux-du-girou.fr/journees-europeennes-du-patrimoine-a-bazus/ »}]

Sur les chemins du patrimoine à Bazus, balade entre nature et histoire

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