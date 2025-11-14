Sur les chemins du Pop-up Pl. du Général Michelin Commenailles

Sur les chemins du Pop-up

Pl. du Général Michelin Médiathèque de COMMENAILLES Commenailles Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 16:00:00

fin : 2025-11-14 18:00:00

Date(s) :

2025-11-14 2025-11-15 2025-11-19 2025-11-21 2025-11-22 2025-11-26 2025-11-28 2025-11-29 2025-12-03 2025-12-05 2025-12-06 2025-12-10 2025-12-12 2025-12-13

Venez nombreux déambuler « sur les chemins des livres POP-UP « ! Plongez dans un monde magique où les histoires prennent vie grâce à des illustrations en trois dimensions qui émerveilleront petits et grands, et venez expérimenter vos talents d’artiste POP-UP lors d’ateliers !!.

Nous avons hâte de vous accueillir et de partager avec vous la magie des livres pop-up ! .

Pl. du Général Michelin Médiathèque de COMMENAILLES Commenailles 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté mediatheque@bressehauteseille.fr

English : Sur les chemins du Pop-up

German : Sur les chemins du Pop-up

Italiano :

Espanol :

L’événement Sur les chemins du Pop-up Commenailles a été mis à jour le 2025-09-03 par Office de Tourisme JurAbsolu