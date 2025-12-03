Sur les chemins du vivant Centre social Les Rigoles Paris

L’artiste Marlène Bourderon raconte la beauté du monde naturel dont nous faisons partie en tant qu’êtres vivants. Elle présente sous forme de projection un ensemble de grands tableaux (en moyenne, 2 m x 2,50 m) qui mettent en scène la formation, le développement, l’évolution et les interactions des formes du vivant.

Ses œuvres mêlent les visions et les échelles, la perception quotidienne et le dévoilement de l’invisible microscopique ou cosmique. A partir d’une réflexion sur la façon dont les formes naturelles s’organisent, Marlène montre la magnificence du monde dans son unité et dans son infinie diversité.

L’artiste partage les concepts, les évènements, les découvertes scientifiques qui l’ont inspirée, ainsi que la façon dont elle a réfléchi et procédé pour les transcrire.

Ce projet de transmission d’une connaissance scientifique du vivant à partir de l’émotion esthétique est porté par l’association Pépins Production et soutenu par la mairie du 20ème arrondissement de Paris.

Mercredi 3 décembre à 14h au Centre Social Les Rigoles

36, rue des Rigoles, 75020 Paris

Jeudi 4 décembre, à 19h30 à la Coco Cantine

40, rue du Soleil, 75020 Paris

Une conférence peinte pour s’émerveiller et comprendre la beauté du monde naturel par les sciences.

Le jeudi 04 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

Le mercredi 03 décembre 2025

de 14h00 à 15h30

gratuit Public enfants, jeunes et adultes. A partir de 8 ans.

Centre social Les Rigoles 36, rue des rigoles 75020 Paris

+33687884298 marlenebourderon@orange.fr