Sur les eaux de la Moselle canalisée – Toul, 17 mai 2025 14:00, Toul.

Embarquez à bord d’un dragon boat et laissez-vous guider le long de la Moselle canalisée jusqu’à Pierre-la-Treiche pour une balade riche en anecdote et en panoramas exceptionnels.

Deux départs 10h et 14h

Prérequis savoir nager

Prévoir chaussures fermées, casquette, eau et vêtements de rechange

En partenariat avec l’ALTCK

Sur inscription

Dans le cadre de la Semaine du développement durableTout public

English :

Climb aboard a dragon boat and let yourself be guided along the canalised Moselle to Pierre-la-Treiche for a ride rich in anecdotes and exceptional panoramas.

Two departures: 10 a.m. and 2 p.m

Prerequisite: ability to swim

Bring closed shoes, cap, water and a change of clothes

Free

In partnership with ALTCK

Registration required

As part of Sustainable Development Week

German :

Gehen Sie an Bord eines Drachenboots und lassen Sie sich entlang der kanalisierten Mosel bis nach Pierre-la-Treiche führen, um eine Fahrt voller Anekdoten und außergewöhnlicher Panoramen zu erleben.

Zwei Abfahrten: 10 Uhr und 14 Uhr

Voraussetzung: Schwimmen können

Geschlossene Schuhe, Mütze, Wasser und Ersatzkleidung mitbringen

Kostenlos

In Partnerschaft mit dem ALTCK

Nach Anmeldung

Im Rahmen der Woche der nachhaltigen Entwicklung

Italiano :

Salite a bordo di una dragon boat e lasciatevi guidare lungo la Mosella canalizzata fino a Pierre-la-Treiche per un viaggio ricco di aneddoti e panorami eccezionali.

Due partenze: alle 10.00 e alle 14.00

Prerequisito: saper nuotare

Portare scarpe chiuse, berretto, acqua e un cambio di vestiti

Gratuito

In collaborazione con l’ALTCK

Registrazione obbligatoria

Nell’ambito della Settimana dello sviluppo sostenibile

Espanol :

Suba a bordo de un barco dragón y déjese guiar por el Mosela canalizado hasta Pierre-la-Treiche para disfrutar de un viaje lleno de anécdotas y vistas excepcionales.

Dos salidas: 10h y 14h

Requisito: saber nadar

Llevar calzado cerrado, gorra, agua y ropa de recambio

Gratis

En colaboración con la ALTCK

Inscripción obligatoria

En el marco de la Semana del Desarrollo Sostenible

