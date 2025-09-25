Sur les épaules des géants 2025 Pôle Simone Veil Le Havre

Ceci est une invitation.

Une invitation à explorer les savoirs scientifiques.

Une invitation à mieux comprendre la démarche et l’histoire des sciences.

Une invitation à découvrir les parcours de chercheurs du passé et d’aujourd’hui.

Une invitation à prendre le temps de la curiosité, de l’expérimentation, de la découverte et de la démonstration.

Parce que notre présent est le résultat d’une histoire.

Parce qu’il est toujours nécessaire de s’appuyer sur les savoirs acquis pour voir plus loin.

Parce que la formule évoque l’ADN même du Havre, une ville aux forts marqueurs passés, forte de son histoire et résolument innovante, audacieuse et tournée vers l’avenir.

« Sur les épaules des géants », qui reprend une belle image du progrès scientifique qui rappelle qu’aussi loin que nous puissions voir et comprendre, ce ne sera toujours que grâce aux progrès de ceux qui nous ont précédés, est en fait le nom de cet évènement de culture scientifique initié par la Ville du Havre.

Cette manifestation ouverte à tous, pensée pour démocratiser les sciences et diffuser les savoirs, se déroulera au cœur d’un quartier universitaire et populaire, autour d’une programmation accessible et expérientielle, composée d’ateliers ludiques, de rencontres inspirantes, de regards croisés, de propositions culturelles auprès d’intervenants visionnaires venant de toute la France.

L’occasion de raviver notre envie et notre curiosité pour les sciences, ses disciplines et ses découvertes. Notamment en rendant les notions scientifiques élémentaires plus familières pour chacun d’entre nous.

L’occasion de comprendre l’impact de la science sur notre société au quotidien.

L’occasion de faire lumière sur des vocations et itinéraires exceptionnels d’hommes et de femmes travaillant sans relâche à l’amélioration de notre quotidien, au service du bien commun pour résoudre les grands défis auxquels l’humanité fait face.

Prendre de la hauteur, voir mieux, plus loin.

« Sur les épaules des géants » est une manifestation scientifique impulsée par la Ville du Havre et soutenue par les institutions scientifiques que sont le CNRS, le CEA, le Collège de France, le CNES, l’Université Le Havre Normandie, le CERN, l’Académie des sciences et Universciences. Ses autres partenaires sont Le Havre Seine métropole, Haropa Port, la région Normandie, le département de la Seine-Maritime, Le Figaro, Epsiloon, Numerama, the Conversation et France Culture.

