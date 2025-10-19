Sur les hauteurs de Bayonne Aire de jeu du Bedat Bayonne

Sur les hauteurs de Bayonne Aire de jeu du Bedat Bayonne dimanche 19 octobre 2025.

Sur les hauteurs de Bayonne Dimanche 19 octobre, 09h30 Aire de jeu du Bedat Pyrénées-Atlantiques

Inscription sur : reservation-vah.bayonne.fr

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-19T09:30:00+01:00 – 2025-10-19T12:00:00+01:00

Fin : 2025-10-19T09:30:00+01:00 – 2025-10-19T12:00:00+01:00

Ça commence par une sorte de jungle pour finir par un toit végétalisé… Le fil vert de cette randonnée urbaine ? Celui des liens entre la nature et la ville, depuis les anciens parcs paysagers jusqu’aux jardins partagés en passant par les anciens domaines agricoles, sans oublier de belles perspectives vers le grand paysage.

À l’initiative du Conseil de quartiers, avec le service Patrimoine-Ville d’art et d’histoire, le service Paysages Urbains et l’association Graines de liberté.

Aire de jeu du Bedat 64100 Bayonne Bayonne 64100 Citadelle Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

Ça commence par une sorte de jungle pour finir par un toit végétalisé… Le fil vert de cette randonnée urbaine ? Celui des liens entre la nature et la ville, depuis les anciens parcs paysagers en de…

© Ville de Bayonne