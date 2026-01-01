Sur les pas de Debussy Kistin Café Runan

Sur les pas de Debussy

Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan Côtes-d’Armor

Début : 2026-01-25 18:00:00

fin : 2026-01-25 21:00:00

2026-01-25

Un spectacle de musique et de poésie sur les Préludes de Claude Debussy joués par Christian Harlé et les poèmes de Nicolas Maier. Auberge espagnole à l’issue du spectacle (chacun.e apporte un plat sucré ou salé à partager). .

