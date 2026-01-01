Sur les pas de Debussy Kistin Café Runan
Sur les pas de Debussy Kistin Café Runan dimanche 25 janvier 2026.
Sur les pas de Debussy
Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-25 18:00:00
fin : 2026-01-25 21:00:00
Date(s) :
2026-01-25
Un spectacle de musique et de poésie sur les Préludes de Claude Debussy joués par Christian Harlé et les poèmes de Nicolas Maier. Auberge espagnole à l’issue du spectacle (chacun.e apporte un plat sucré ou salé à partager). .
Kistin Café 3 Rue de l’Église Runan 22260 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 95 02 48 95
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Sur les pas de Debussy Runan a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de tourisme de Guingamp Baie de Paimpol