Début : 2025-08-16 15:00:00
fin : 2025-08-16
2025-08-16
Visite commentée de la maison du « Renabec » : Fernand Maillaud, « peintre d’ici et d’ailleurs » et lecture de textes d’auteurs par Jean-Claude Bray, conteur. .
Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 29 info@gueret-tourisme.fr
L’événement Sur les pas de Fernand Maillaud Guéret a été mis à jour le 2025-04-02 par Creuse Tourisme