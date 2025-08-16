Sur les pas de Fernand Maillaud – Guéret

Début : 2025-08-16 15:00:00

fin : 2025-08-16

2025-08-16

Visite commentée de la maison du « Renabec » : Fernand Maillaud, « peintre d’ici et d’ailleurs » et lecture de textes d’auteurs par Jean-Claude Bray, conteur. .

Guéret 23000 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 52 14 29 info@gueret-tourisme.fr

