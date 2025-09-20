Sur les pas de Georges Méliès Cinéma Georges Méliès Montreuil

Sur les pas de Georges Méliès Cinéma Georges Méliès Montreuil samedi 20 septembre 2025.

Sur les pas de Georges Méliès 20 et 21 septembre Cinéma Georges Méliès Seine-St-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:30:00 – 2025-09-20T16:30:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T16:30:00

Si on vous disait que le cinéma était né à Montreuil ? Eh bien c’est en partie vrai puisque c’est ici que Georges Méliès, inventeur des effets spéciaux et pionnier de la fiction au cinéma, a créé le tout premier studio de cinéma au monde et réalisé plus de 500 films.

Vous allez redécouvrir la ville avec lui, du cinéma « Le Méliès » à l’emplacement de ses studios aujourd’hui disparus, tout en rendant hommage à d’autres figures du cinéma montreuillois telles qu’Emile Reynaud, l’inventeur du dessin animé, et les réalisateurs des Studios Pathé-Albatros. Enfin, nous verrons que Montreuil est toujours une terre de tournage avec de nombreux films d’aujourd’hui : Le Premier Jour du reste de ta vie, Les Emotifs Anonymes, L’Effet aquatique, Lupin, etc.

Cette plongée jusqu’aux origines du cinéma sera illustrée bien sûr par des photos et extraits sur tablette grâce à Juliette Dubois, guide créatrice du concept de Ciné-Balade en 2011.

SUR VOTRE CHEMIN

– L’histoire romanesque de Georges Méliès et ses films drôles et féériques.

– Une première étape au cinéma le Méliès, superbe cinéma et grande fierté montreuilloise.

– Le plaisir de la balade dans les rues du Bas-Montreuil.

– La découverte de studios de cinéma et de lieux de tournage charmants et reculés.

Cinéma Georges Méliès 12 place Jean Jaurès 93100 Montreuil Montreuil 93100 Centre-ville Seine-St-Denis Île-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://exploreparis.com/fr/ »}]

Visite commentée

Juliette Dubois