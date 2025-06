Sur les pas de Guillaume le Conquérant Falaise Calvados

Sur les pas de Guillaume le Conquérant Falaise Calvados 1 juillet 2025

Sur les pas de Guillaume le Conquérant 14700 Falaise Calvados Normandie

Durée : 180 Distance : 7000.0 Tarif :

Construit au cœur d’un site magnifique, la ville natale de Guillaume le Conquérant offre aux promeneurs un patrimoine architectural et naturel incomparable. Entre ville et campagne, entrecoupé de somptueux points de vue, longeant les puissants remparts de la cité et sinuant vers les promontoires environnants, c’est un circuit inégalable par sa diversité.

http://www.falaise-suissenormande.com/ +33 2 31 90 17 26

English : Sur les pas de Guillaume le Conquérant

Built on a stunning site, the birthplace of William the Conqueror offers walkers a combination of nature and architectural riches. Between town and country, dotted with fabulous views, walk the town walls and the winding paths of the nearby rocky outcrops. A really varied walk.

Deutsch :

Die Geburtsstadt von Wilhelm dem Eroberer liegt inmitten einer wunderschönen Landschaft und bietet Spaziergängern ein unvergleichliches architektonisches und natürliches Erbe. Zwischen Stadt und Land, unterbrochen von prächtigen Aussichtspunkten, entlang der mächtigen Stadtmauern und zu den umliegenden Landzungen, ist dies ein Rundgang, der in seiner Vielfalt unübertroffen ist.

Italiano :

Costruito nel cuore di un sito magnifico, il luogo di nascita di Guglielmo il Conquistatore offre agli escursionisti un patrimonio architettonico e naturale incomparabile. Tra città e campagna, intervallato da sontuosi punti panoramici, lungo i possenti bastioni della città e serpeggiando verso i promontori circostanti, questo è un tour senza eguali per la sua diversità.

Español :

Construido en el corazón de un sitio magnífico, el lugar de nacimiento de Guillermo el Conquistador ofrece a los caminantes un patrimonio arquitectónico y natural incomparable. Entre la ciudad y el campo, intercalando suntuosos miradores, a lo largo de las poderosas murallas de la ciudad y serpenteando hacia los promontorios circundantes, este es un recorrido inigualable por su diversidad.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-01-01 par Normandie Tourisme