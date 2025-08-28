Sur les pas de Jane Austen Ligueil

Sur les pas de Jane Austen Ligueil samedi 17 janvier 2026.

Sur les pas de Jane Austen

Ligueil Indre-et-Loire

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17 10:30:00

fin : 2026-01-17 23:30:00

Date(s) :

2026-01-17 2026-01-18

Pour la 2ème année, nous vous invitons à entrer dans la danse le temps d’un week-end magique.

Plongez dans l’univers envoûtant de la Contredanse Anglaise (de Playford à nos jours).

Au programme, cinéma, stages de musique et danse tout niveaux.

Pour la deuxième année, la Bibliothèque Municipale de Ligueil vous invite à entrer dans la danse « Sur les pas de Jane Austen » ! Le temps d’un week-end magique, plongez dans l’univers envoûtant de la Contredanse Anglaise (de Playford à nos jours).

Cette année, nous avons élargi notre programme cinéma, stages de musique (violon et accordéon diatonique) et 5 stages de danse adaptés à tous les niveaux, du débutant au niveau intermédiaire.

Nous avons à cœur de faire de cette édition 2026 un moment encore plus festif, convivial et inoubliable que celui de l’an dernier. Venez vibrer avec nous ! 10 .

Ligueil 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 14 85 36 20 bibliothequeligueil@gmail.com

English :

For the 2nd year running, we’re inviting you to join in the dancing for a magical weekend.

Immerse yourself in the spellbinding world of English Contredanse (from Playford to the present day).

On the program: cinema, music and dance workshops for all levels.

German :

Zum zweiten Mal laden wir Sie ein, an einem magischen Wochenende in den Tanz einzusteigen.

Tauchen Sie ein in die bezaubernde Welt des englischen Contredanse (von Playford bis heute).

Auf dem Programm stehen Filme, Musik- und Tanzkurse für alle Niveaus.

Italiano :

Per il secondo anno, vi invitiamo a unirvi alle danze per un magico fine settimana.

Immergetevi nell’affascinante mondo della Contra Dance inglese (da Playford ai giorni nostri).

Il programma prevede film, musica e corsi di danza per tutti i livelli.

Espanol :

Por segundo año consecutivo, le invitamos a bailar durante un fin de semana mágico.

Sumérjase en el fascinante mundo del Contra Dance inglés (desde Playford hasta nuestros días).

El programa incluye películas, música y cursos de baile para todos los niveles.

