SUR LES PAS DE JEAN-CLAUDE CARRIÈRE Colombières-sur-Orb

SUR LES PAS DE JEAN-CLAUDE CARRIÈRE Colombières-sur-Orb mardi 21 octobre 2025.

SUR LES PAS DE JEAN-CLAUDE CARRIÈRE

Eglise de Colombières sur Orb Colombières-sur-Orb Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-21

fin : 2025-10-21

Date(s) :

2025-10-21

Dans le cadre des rendez-vous Des Temps du patrimoine partez pour une randonée littéraire guidée dans les pas de Jean-Claude Carrière

Né dans une famille de viticulteurs à Colombières-sur-Orb, Jean-Claude Carrière, écrivain, scénariste, parolier, metteur en scène était un formidable conteur.

Mardi 21 octobre à 15h, le Pays d’art et d’Histoire Haut Languedoc et Vignobles propose de suivre les pas de cet homme de lettres qui nous a quittés en 2021, lors d’une balade littéraire, accompagnée par Ronan, guide conférencier.

Parcourant un sentier de petite randonnée nouvellement créé en hommage à Jean-Claude Carrière, à l’abri des châtaigniers, les participants pourront découvrir le village de Colombières-sur-Orb et ses magnifiques paysages tels que racontés par cet enfant du pays, dans son récit autobiographique, Le vin bourru.

Gratuit. Tout public. Niveau facile.

Durée 2h 2,3 km. 120 mètres de dénivelé.

Prendre une bouteille d’eau et un équipement adapté pour la marche.

Inscription recommandée au 04 67 97 06 65 ou https://www.minervois-caroux.com/billetterie

Plus d’informations sur “Les Temps du patrimoine 2025 sur https://urls.fr/ufKYxe et dans les offices de tourisme du territoire.

La programmation culturelle 2025 du Pays d’art et d’histoire Haut Languedoc et Vignobles est outenue par l’Union européenne, la DRAC Occitanie, la Région Occitanie, le Conseil départemental de l’Hérault, avec l’appui des Communautés de communes Les Avant-Monts ; Du Minervois au Caroux ; Grand Orb ; Sud-Hérault .

Eglise de Colombières sur Orb Colombières-sur-Orb 34390 Hérault Occitanie

English :

As part of the Heritage Times series, go on a guided literary walk in the footsteps of Jean-Claude Carrière

German :

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Des Temps du patrimoine begeben Sie sich auf eine geführte literarische Wanderung in den Fußstapfen von Jean-Claude Carrière

Italiano :

Nell’ambito della serie Des Temps du Patrimoine , passeggiata letteraria guidata sulle orme di Jean-Claude Carrière

Espanol :

En el marco del ciclo Des Temps du Patrimoine , realice un paseo literario guiado tras las huellas de Jean-Claude Carrière

L’événement SUR LES PAS DE JEAN-CLAUDE CARRIÈRE Colombières-sur-Orb a été mis à jour le 2025-10-17 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC