Sur les pas de Jones Fauville-en-Caux Terres-de-Caux

Sur les pas de Jones Fauville-en-Caux jeudi 6 novembre 2025.

Fauville-en-Caux

2025-11-06 20:30:00

2025-11-06

En mai 2023, Adrien (un aventurier) et Jones (un âne) sont partis de Banyuls-sur-Mer jusqu’à Hendaye. Durant 54 jours, ils ont traversé les Pyrénées au pas de l’âne. Malgré les déboires du début, ils ont noué une amitié forte et avancé ensemble en prenant leur temps.

Maxime, un vidéaste engagé, les a rejoints sur le parcours pour filmer leur aventure. Ce film documentaire raconte leur périple entre émerveillement, reconnexion avec le vivant, sobriété, slow travel et la randonnée.

Il est temps de raconter les nouveaux récits d’une société qui s’émerveille devant les montagnes et non les exploite, qui aime le voyage lent, ne court pas après le temps et enfin une société qui crée des liens sociaux afin d’être plus robuste.

Venez découvrir cette belle aventure pleine de paysages et rencontrer le réalisateur à l’issue de la projection. .

