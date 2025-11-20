Sur les pas de la parenté de Maurice Ravel Tour de Bordagain Ciboure

Sur les pas de la parenté de Maurice Ravel

Tour de Bordagain 8 Rue de la Tour Ciboure Pyrénées-Atlantiques

Début : 2025-11-20

fin : 2025-11-20

2025-11-20

Journée autour du livre ‘Sur les pas de la parenté de Maurice Ravel’

10h30 présentation du livre

14h30 Découverte des maisons évoquées dans le livre. Déambulation et explications dans les rues de Ciboure et Saint-Jean-de-Luz.

Départ et arrivée tour de Bordagain. .

