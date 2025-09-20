Sur les Pas de La Résistance Hôtel de Ville et d’agglomération – Quimper Quimper

Durée : 2h – Rdv. Hôtel de Ville

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Sur les Pas de La Résistance

Visite guidée – Samedi / 10h

À Quimper, la Résistance s’organisa clandestinement face à l’occupant, menant des actions de sabotage et de renseignement. Des hommes et des femmes de tous horizons risquèrent leur vie pour la liberté, participant activement aux réseaux FFI et FTP. Leur courage contribua à la libération de la ville et à la victoire finale sur l’oppression nazie.

Hôtel de Ville et d'agglomération – Quimper 44 place Saint-Corentin, 29000, Quimper

Journées européennes du patrimoine 2025

Ville de Quimper