Sur les pas de l’ammonite – Atelier 6/12 ans, CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine), Nevers

Sur les pas de l’ammonite – Atelier 6/12 ans Mardi 28 avril, 14h30 CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) Nièvre

Enfants uniquement, sous la responsabilité de l’animatrice. Tarif : 5 €, sur inscription (règlement par chèques ou espèces uniquement). Lieu de RDV : CIAP – Palais ducal (rue Sabatier)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-04-28T14:30:00+02:00 – 2026-04-28T16:30:00+02:00

Fin : 2026-04-28T14:30:00+02:00 – 2026-04-28T16:30:00+02:00

Bonjour, je suis l’ammonite Erymnoceras Coronatum. Eh oui ! C’est mon nom ! Mais tu peux m’appeler Erymno !

J’ai vécu il y a des millions d’années avant de devenir un fossile caché dans la pierre de Nevers. Aujourd’hui, je serai ton guide pour te raconter mon histoire et celle de Nevers et nous fabriquerons une ammonite aux mille couleurs !

CIAP (Centre d’interprétation de l’Architecture et du Patrimoine) rue sabatier, 58000 Nevers Nevers 58000 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Activités pour les vacances (zone C) atelier enfant

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