Sur les pas de l’architecte Franz Scheyder Villa Scheyder Schiltigheim

Sur les pas de l’architecte Franz Scheyder Villa Scheyder Schiltigheim samedi 20 septembre 2025.

Sur les pas de l’architecte Franz Scheyder Samedi 20 septembre, 14h00 Villa Scheyder Bas-Rhin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Architecte et entrepreneur, notamment de la maison égyptienne à Strasbourg, Franz Scheyder se fait construire sa Villa en 1906. L’ouverture de cette maison permettra d’en apprécier le caractère pittoresque et son style éclectique.

La Villa Scheyder est le point de départ d’un parcours à travers la ville sur les traces des réalisations de l’architecte. Un document d’aide à la visite y sera distribué.

Permanences par l’association Mémoire et Patrimoine de Schiltigheim.

Villa Scheyder 55 route du Général de Gaulle, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est 03 88 83 90 00 Franz Scheyder est architecte et entrepreneur à Strasbourg et Schiltigheim. La Villa Scheyder est construite en 1906.

Cette maison, pittoresque, est de style éclectique avec des références aux styles roman (colonne de gauche, arcades géminées), gothique (petites fenêtres aux arcs brisés au rez-de-chaussée et au 1er étage), et renaissance (fenêtre de droite au rez-de-chaussée, pans de bois).

La fenêtre à meneaux à droite de la façade principale, de style néo-renaissance, est surmontée d’un buste d’Alsacienne entouré d’un décor néo-baroque. Ce style de buste se retrouve dans plusieurs immeubles strasbourgeois, comme au n°30 rue Oberlin.

La maison de l’architecte Franz Scheyder, héberge de nos jours la cantine de l’école Prévert.

Architecte et entrepreneur, notamment de la maison égyptienne à Strasbourg, Franz Scheyder se fait construire sa Villa en 1906. L’ouverture de cette maison permettra d’en apprécier le caractère et à…

© Ville de Schiltigheim