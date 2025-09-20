Sur les pas de l’architecte Henri Risch Maison du Jeune Citoyen Schiltigheim

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T11:30:00

La visite guidée par Andrée Buchmann permettra la découverte de certains bâtiments emblématiques édifiés par l’architecte Henri Risch, tels que l’école Exen, la Goutte de Lait ou encore la Villa Burgun.

Originaire de Schiltigheim, l’architecte conçoit, pour la commune, entre 1920 et 1930, de nombreuses réalisations bâties répondant à un objectif social.

Rendez-vous devant la Maison du Jeune Citoyen.

Maison du Jeune Citoyen 7 rue des pompiers, 67300 Schiltigheim Schiltigheim 67300 Bas-Rhin Grand Est La Maison du Jeune Citoyen a été créée en 1998. Elle est à la fois :

Un lieu-tiers, où les enfants et jeunes de 6 à 25 ans peuvent faire la découverte de soi et des autres, exprimer leurs talents, grandir et s’épanouir en participant à des activités ludiques et sportives pendant leur temps libre mais aussi s’informer et développer leurs initiatives propres avec le Studio 7.

Un lieu-ressource, développant l’esprit critique et valorisant les savoir-faire et la créativité de chacun, et ayant véritablement vocation à être un espace d’expression et de dialogue avec les jeunes Schilikois qui y trouvent une possibilité de se former à l’exercice de la citoyenneté de manière permanente dans les conseils mais aussi dans des ateliers participatifs ou encore lors d’événements citoyens inédits.

Un lieu de réflexion et d’innovation, enfin, pour les interventions bienveillantes d’une équipe engagée à donner toute sa place à l’énergie de la jeunesse.

© Ville de Schiltigheim