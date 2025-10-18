Sur les pas de l’architecte-urbaniste bastiais Louis de Casabianca (1904-1976) Place Saint-Nicolas Bastia Bastia

Sur les pas de l’architecte-urbaniste bastiais Louis de Casabianca (1904-1976) Place Saint-Nicolas Bastia Bastia samedi 18 octobre 2025.

Sur les pas de l’architecte-urbaniste bastiais Louis de Casabianca (1904-1976) 18 et 19 octobre Place Saint-Nicolas Bastia Haute-Corse

Gratuit pour tous

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-18T14:30:00 – 2025-10-18T16:00:00

Fin : 2025-10-19T10:30:00 – 2025-10-19T12:00:00

De sa naissance au coeur de la Citadelle à sa formation à l’école des beaux-arts de Paris, de la Reconstruction de la Ville après les bombardements de 1943 aux grands projets au niveau insulaire, partez à la découverte de l’architecte-urbaniste bastiais Louis de Casabianca !

Promenade autour de ses constructions emblématiques du centre-ville. Arrêt devant l’école Modeste Venturi, nouvellement labéllisée « Architecture Contemporaine Remarquable ».

Vous allez sans nul doute découvrir beaucoup de choses inédites sur l’histoire de Bastia au XXe siècle !

Guide-conférencière : Parisa Paolantoni.

Durée : 1h – 1h.30 (selon les échanges).

Lieu de rendez-vous, place Saint-Nicolas devant la statue de Napoélon réalisée par Bartolini.

Place Saint-Nicolas Bastia place Saint Nicolas Bastia Bastia 20200 Haute-Corse Corse

De sa naissance au coeur de la Citadelle à sa formation à l’école des beaux-arts de Paris, de la Reconstruction de la Ville après les bombardements de 1943 aux grands projets au niveau insulaire, à !…

©J.-C. Attard/DRAC de Corse