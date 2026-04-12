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SUR LES PAS DE LEONARD DE VINCI Espace Andre Malraux Claye Souilly

SUR LES PAS DE LEONARD DE VINCI Espace Andre Malraux Claye Souilly

SUR LES PAS DE LEONARD DE VINCI Espace Andre Malraux Claye Souilly dimanche 12 avril 2026.

Lieu : Espace Andre Malraux

Adresse : Place Charles de Gaulle

Ville : 77410 Claye Souilly

Département : 77

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Heure de début : 17:00

SUR LES PAS DE LEONARD DE VINCI Début : 2026-04-12 à 17:00. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

Espace Andre Malraux Place Charles de Gaulle 77410 Claye Souilly 77

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