Sur les pas de Marco Polo Mairie du 18e arrondissement PARIS
Sur les pas de Marco Polo Mairie du 18e arrondissement PARIS mardi 9 décembre 2025.
De Venise à Pékin, en passant par la route de la soie, le voyage du célèbre explorateur sera le fil rouge de cette soirée, illustrée par le « Livre des Merveilles » de Marco Polo et par des musiques de la Renaissance à aujourd’hui.
Vivaldi, Monteverdi, Katchaturian, mélodies traditionnelles arméniennes, chinoises…, une soirée sous le signe de l’exotisme et du voyage.
Durée : 1h
Conte musical du quatuor de violoncelles « Ponticelli »
Le mardi 09 décembre 2025
de 19h30 à 20h30
gratuit Tout public.
Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS
marie.toutain@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504