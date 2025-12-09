Sur les pas de Marco Polo Mairie du 18e arrondissement PARIS

De Venise à Pékin, en passant par la route de la soie, le voyage du célèbre explorateur sera le fil rouge de cette soirée, illustrée par le « Livre des Merveilles » de Marco Polo et par des musiques de la Renaissance à aujourd’hui.

Vivaldi, Monteverdi, Katchaturian, mélodies traditionnelles arméniennes, chinoises…, une soirée sous le signe de l’exotisme et du voyage.

Durée : 1h

Conte musical du quatuor de violoncelles « Ponticelli »

Le mardi 09 décembre 2025

de 19h30 à 20h30

gratuit Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-12-09T20:30:00+01:00

fin : 2025-12-09T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-12-09T19:30:00+02:00_2025-12-09T20:30:00+02:00

Mairie du 18e arrondissement 1 place Jules Joffrin 75018 PARIS

marie.toutain@paris.fr https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504 https://www.facebook.com/profile.php?id=100005651029504