SUR LES PAS DE MAX ROUQUETTE OU » SULS PASSES DE MAX ROQUETA » – Saint-Saturnin-de-Lucian, 14 juin 2025 07:00, Saint-Saturnin-de-Lucian.

Hérault

SUR LES PAS DE MAX ROUQUETTE OU » SULS PASSES DE MAX ROQUETA » 5 Avenue Noël Calmel Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Une journée d’animations gratuites en hommage à Max Rouquette.

10h: Table ronde sur Max rouquette animée par Bruno Cécillon de Radio Lengadoc

12h Vin d’honneur sera offert par la cave Fonjoya. Animation musicale et restauration sur place.

Proposition de jeux littéraires et poétiques.

14h: Dans le petit Théâtre Jean de la Fontaine, Gisèle Pierra, conteuse et Gilles Soufi, musicien, interpréteront des textes de Max Rouquette.

15h: Dans l’église de Saint Saturnin, la chorale occitane de Saint Guilhem se produira sur des textes de Max Rouquette mis en musique par F.Carcassès .

16h: Inauguration de l’oenorando au départ de Fonjoya et balade sur le « Sentier du Vin des Poètes » avec les étudiants de l’université de Montpellier, les grandes marionnettes de Florence Thiebaut et de jeunes violonistes de la Vallée de l’hérault.

18h: Remise des prix du Concours de poésie « Le Sentier des poètes 2025 » organisé par l’association Pierre et soleil.

19h: Verre de l’amitié offert par Fonjoya.

20h: Repas occitan proposé par la Calandreta la Garriga (le fameux ragoût d’escoubilles) ou planches de charcuterie et fromage

Attention: sur inscription obligatoire au 06 11 05 05 54

En soirée: balèti avec le groupe Azimuts .

5 Avenue Noël Calmel

Saint-Saturnin-de-Lucian 34725 Hérault Occitanie +33 6 11 05 05 54

English :

A day of free events in tribute to Max Rouquette.

German :

Ein Tag mit kostenlosen Veranstaltungen zu Ehren von Max Rouquette.

Italiano :

Una giornata di eventi gratuiti in omaggio a Max Rouquette.

Espanol :

Una jornada de actos gratuitos en homenaje a Max Rouquette.

