SUR LES PAS DE MAX ROUQUETTE – Saint-Saturnin-de-Lucian, 14 juin 2025

Hérault

5 Avenue Noël Calmel Saint-Saturnin-de-Lucian Hérault

Début : 2025-06-14

fin : 2025-06-14

2025-06-14

Toute une journée d’animations gratuites à partir de 10h en l’honneur de Max Rouquette

10h Table ronde Les trois vies de Max Rouquette

12h Vin d’honneur offert par la cave Fonjoya

14h Spectacle de Gisèle Pierra et Gilles Soufi

15h Chorale de Saint-Guilhem

16h Inauguration de l’Oenorando Le Sentier du vin des poètes avec Hérault Sport

18h Remise des prix du concours de poésie

19h Apéritif offert par la cave Fonjoya

21h Baléti .

5 Avenue Noël Calmel

Saint-Saturnin-de-Lucian 34725 Hérault Occitanie +33 6 11 05 05 54

English :

A whole day of free events starting at 10 a.m. in honour of Max Rouquette

German :

Ein ganzer Tag mit kostenlosen Veranstaltungen ab 10 Uhr zu Ehren von Max Rouquette

Italiano :

Un’intera giornata di eventi gratuiti a partire dalle ore 10 in onore di Max Rouquette

Espanol :

Todo un día de actos gratuitos a partir de las 10.00 horas en honor de Max Rouquette

