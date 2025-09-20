« Sur les pas de Nostradamus » Office de tourisme de Salon de Provence Salon-de-Provence

« Sur les pas de Nostradamus » Samedi 20 septembre, 09h30 Office de tourisme de Salon de Provence Bouches-du-Rhône

Sur inscription. Places limitées à 15 personnes.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T09:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Partez à la découverte de la cité de Nostradamus au temps de la Renaissance en parcourant le centre historique de Salon-de-Provence.

Départ à 9h30 rendez-vous devant l’Office de Tourisme 71 place du Général de Gaulle.

La visite se poursuivra à la maison de Nostradamus où il vécut de 1547 jusqu’à sa mort en 1566 et rédigea ses ouvrages et ses fameuses prophéties. ( Visite combinée en collaboration avec la maison de Nostradamus)

Office de tourisme de Salon de Provence 71 place du Général 13300 Salon-de-Provence Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 90 56 27 60 [{« type »: « phone », « value »: « 04 90 56 27 60 »}]

Journées européennes du patrimoine 2025

Office de Tourisme de Salon de Provence