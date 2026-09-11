Sur les pas de Rabelais, Office de Tourisme du Pays de Chinon, Chinon

Informations pratiques

Sur les pas de Rabelais Dimanche 20 septembre, 17h30 Office de Tourisme du Pays de Chinon Indre-et-Loire

Départ de l’Office de Tourisme / Durée 1h30

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T17:30:00+02:00 – 2026-09-20T19:00:00+02:00

François Rabelais serait né en 1483 ou 1494 à La Devinière tout près de Chinon. Médecin et écrivain humaniste de la Renaissance française, il fait du paysage chinonais le décor privilégié des tribulations de ses héros Gargantua et Pantagruel. La visite reconstitue les lieux qu’il connut sans doute et célèbre l’empreinte laissée par ce célèbre personnage sur le territoire auquel il donne aujourd’hui son nom : la Rabelaisie.

Office de Tourisme du Pays de Chinon 1 rue Rabelais 37500 Chinon Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire 02 47 93 17 85 http://www.azay-chinon-valdeloire.com [{« type »: « link », « value »: « http://azay-chinon-valdeloire.com »}, {« type »: « link », « value »: « http://ville-chinon.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 02 47 93 17 85 »}, {« type »: « email », « value »: « tourisme@azay-chinon-valdeloire.com »}] Point d’information pour les visites dans tout le pays de Chinon.

François Rabelais serait né en 1483 ou 1494 à La Devinière tout près de Chinon.

©Ville de Chinon