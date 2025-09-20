Sur les pas des Blonay, Saint-Paul au Moyen Âge Mairie Saint-Paul en Chablais Saint-Paul-en-Chablais

Prévoir une tenue adaptée aux conditions météo et des chaussures pour marcher. Enfants bienvenus à partir de 6 ans !

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:15:00

Fin : 2025-09-21T15:30:00 – 2025-09-21T16:45:00

Savez-vous qu’à Saint-Paul se cachent un prieuré de moines bénédictins, une fresque médiévale, un château-fort, une maison noble et une prison ? Accompagnés de votre guide, partez sur les traces de la puissante famille de Blonay et de l’ancien prieuré.

Mairie Saint-Paul en Chablais rue de Blonay, 74500 SAINT-PAUL-EN-CHABLAIS Saint-Paul-en-Chablais 74500 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes

Journées européennes du patrimoine 2025

Bertille Favre