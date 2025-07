Sur les pas des Géants Visite Sensorielle enfant guidée par Valérie Rue Général Dumoncel Martinvast

Sur les pas des Géants Visite Sensorielle enfant guidée par Valérie Rue Général Dumoncel Martinvast samedi 2 août 2025.

Sur les pas des Géants Visite Sensorielle enfant guidée par Valérie

Rue Général Dumoncel Château de Martinvast Martinvast Manche

Début : 2025-08-02 15:00:00

fin : 2025-08-02 17:30:00

2025-08-02

Une expérience immersive et ludique conçue pour les enfants, se déroulant dans le Jardin Réservé où de nombreuses espèces végétales évoquent la thématique des géants par leur taille, leur histoire ou leur symbolique !

La narration, adaptée aux plus jeunes, mêle contes, anecdotes botaniques et observations sensorielles (toucher les textures, sentir les parfums, écouter les sons du jardin) pour rendre la découverte captivante.

Rue Général Dumoncel Château de Martinvast Martinvast 50690 Manche Normandie +33 2 33 95 05 74 contact@epopee-des-sens.fr

English : Sur les pas des Géants Visite Sensorielle enfant guidée par Valérie

An immersive, playful experience designed for children, taking place in the Jardin Réservé, where numerous plant species evoke the theme of giants through their size, history or symbolism!

The narration, adapted to the youngest visitors, combines stories, botanical anecdotes and sensory observations (touching textures, smelling fragrances, listening to the sounds of the garden) to make the discovery captivating.

German :

Ein immersives und spielerisches Erlebnis, das für Kinder konzipiert wurde und im Jardin Réservé stattfindet, wo zahlreiche Pflanzenarten durch ihre Größe, ihre Geschichte oder ihre Symbolik an das Thema der Riesen erinnern!

Die Erzählung ist an die jüngsten Kinder angepasst und vermischt Märchen, botanische Anekdoten und sinnliche Beobachtungen (Texturen berühren, Düfte riechen, Gartengeräusche hören), um die Entdeckung fesselnd zu machen.

Italiano :

Un’esperienza immersiva e divertente pensata per i bambini, che si svolge nel Giardino Riservato, dove numerose specie vegetali evocano il tema dei giganti per le loro dimensioni, la loro storia o il loro simbolismo!

La narrazione, pensata per i più piccoli, combina storie, aneddoti botanici e osservazioni sensoriali (toccare le consistenze, annusare i profumi, ascoltare i suoni del giardino) per rendere la scoperta accattivante.

Espanol :

Una experiencia inmersiva y lúdica diseñada para los niños, que tiene lugar en el Jardín Reservado, donde numerosas especies vegetales evocan el tema de los gigantes por su tamaño, su historia o su simbolismo

La narración, adaptada a los visitantes más jóvenes, combina historias, anécdotas botánicas y observaciones sensoriales (tocar las texturas, oler los aromas, escuchar los sonidos del jardín) para que el descubrimiento resulte cautivador.

