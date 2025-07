Sur les pas des Huguenots-balade patrimoniale commentée Crest

Sur les pas des Huguenots-balade patrimoniale commentée Crest samedi 12 juillet 2025.

Sur les pas des Huguenots-balade patrimoniale commentée

quai de verdun Crest Drôme

Début : Samedi 2025-07-12 15:00:00

fin : 2025-07-12

2025-07-12

Balade patrimoniale commentée « Sur les Pas des Huguenots » dans les rues de Crest, des bords de la Drôme à la Tour.

Avec visite du temps et de la Tour de Crest. Durée: 3h. Départ du Kiosque à musique quai de Verdun.

quai de verdun Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 88 00 42 12 micheldansac.marietherese@neuf.fr

English :

Guided heritage walk « In the footsteps of the Huguenots » through the streets of Crest, from the banks of the Drôme to the Tour.

With a visit to the time and the Tour de Crest. Duration: 3 hrs. Departure from the Kiosque à musique quai de Verdun.

German :

Kommentierter Kulturerbespaziergang « Sur les Pas des Huguenots » durch die Straßen von Crest, vom Ufer der Drôme bis zum Turm.

Mit Besichtigung der Zeit und des Turms von Crest. Dauer: 3 Stunden. Start am Musikpavillon Quai de Verdun.

Italiano :

Passeggiata guidata « Sulle orme degli Ugonotti » per le strade di Crest, dalle rive della Drôme alla Torre.

Con visita al tempo e alla Torre di Crest. Durata: 3 ore. Partenza dal chiosco della banda su Quai de Verdun.

Espanol :

Paseo patrimonial guiado « Tras las huellas de los hugonotes » por las calles de Crest, desde las orillas de la Drôme hasta la Torre.

Con visita a la época y a la Torre de Crest. Duración: 3 horas. Salida desde el quiosco de música del Quai de Verdun.

