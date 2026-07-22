Informations pratiques

Clapiers

SUR LES PAS DES PEINTRES LEENHARDT ET DEZEUZE À CLAPIERS

3 Place Max Leenhardt Clapiers Hérault

Tarif : 5 – 5 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-03

fin : 2026-10-03

Date(s) :

2026-10-03

Le samedi 3 octobre 2026 à CLAPIERS

Cette journée débutera par une conférence d’Odile GANCEDO qui mettra en lumière les peintres LEENHARDT et DEZEUZE qui ont vécu et peint CLAPIERS.

Le samedi 3 octobre 2026 à CLAPIERS

Cette journée débutera par une conférence d’Odile GANCEDO qui mettra en lumière les peintres LEENHARDT et DEZEUZE qui ont vécu et peint CLAPIERS.

Elle se poursuivra par un pique-nique dans le parc municipal Claude LEENHARDT et une promenade sur le Chemin des Peintres

Visite précédée d’une conférence au centre Penso à 10h30 réalisée par Odile Gancedo,

Cette conférence sera suivie d’un pique-nique tiré du sac, au parc Leenhardt à 12h30

La promenade débutera à 14h

La participation à cette évènement est de 5€ par personne.

Occasion idéale pour partir à la découverte du patrimoine de CLAPIERS. .

3 Place Max Leenhardt Clapiers 34830 Hérault Occitanie

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English : SUR LES PAS DES PEINTRES LEENHARDT ET DEZEUZE À CLAPIERS

Saturday, October 3, 2026 %E0 CLAPIERS

The day will begin with a lecture by Odile GANCEDO highlighting the painters LEENHARDT and DEZEUZE, who lived in and painted CLAPIERS.

L’événement SUR LES PAS DES PEINTRES LEENHARDT ET DEZEUZE À CLAPIERS Clapiers a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER