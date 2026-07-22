SUR LES PAS DES PEINTRES LEENHARDT ET DEZEUZE À CLAPIERS Clapiers
samedi 3 octobre 2026 · Clapiers
Informations pratiques
Clapiers
SUR LES PAS DES PEINTRES LEENHARDT ET DEZEUZE À CLAPIERS
3 Place Max Leenhardt Clapiers Hérault
Tarif : 5 – 5 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-03
fin : 2026-10-03
Date(s) :
2026-10-03
Le samedi 3 octobre 2026 à CLAPIERS
Cette journée débutera par une conférence d’Odile GANCEDO qui mettra en lumière les peintres LEENHARDT et DEZEUZE qui ont vécu et peint CLAPIERS.
Le samedi 3 octobre 2026 à CLAPIERS
Cette journée débutera par une conférence d’Odile GANCEDO qui mettra en lumière les peintres LEENHARDT et DEZEUZE qui ont vécu et peint CLAPIERS.
Elle se poursuivra par un pique-nique dans le parc municipal Claude LEENHARDT et une promenade sur le Chemin des Peintres
Visite précédée d’une conférence au centre Penso à 10h30 réalisée par Odile Gancedo,
Cette conférence sera suivie d’un pique-nique tiré du sac, au parc Leenhardt à 12h30
La promenade débutera à 14h
La participation à cette évènement est de 5€ par personne.
Occasion idéale pour partir à la découverte du patrimoine de CLAPIERS. .
3 Place Max Leenhardt Clapiers 34830 Hérault Occitanie
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English : SUR LES PAS DES PEINTRES LEENHARDT ET DEZEUZE À CLAPIERS
Saturday, October 3, 2026 %E0 CLAPIERS
The day will begin with a lecture by Odile GANCEDO highlighting the painters LEENHARDT and DEZEUZE, who lived in and painted CLAPIERS.
L’événement SUR LES PAS DES PEINTRES LEENHARDT ET DEZEUZE À CLAPIERS Clapiers a été mis à jour le 2026-07-22 par 34 OT MONTPELLIER
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