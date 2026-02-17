Sur les pas des poètes de la Renaissance Maison du Pilier Rouge Le Mans
Sur les pas des poètes de la Renaissance
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans Sarthe
Tarif : 4 – 4 – 6 EUR
Début : 2026-03-15 15:00:00
fin : 2026-03-15 16:45:00
2026-03-15
Savez-vous que Ronsard, du Bellay, Thaureau et Pelletier du Mans sont à l’origine de la renaissance de la poésie en France ? Ils ont fondé la fameuse Pléiade après s’être rencontrés au Mans où certains d’entre eux vivaient. Nous rechercherons les témoignages de ces souvenirs heureux.
Votre guide sera Isabelle Noyer .
Maison du Pilier Rouge 43 Grande Rue Le Mans 72000 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 28 17 22
