Sur les pas d’Honoré Romane, un voyage contre l’oubli Cité scolaire Honoré Romane Embrun

Sur les pas d’Honoré Romane, un voyage contre l’oubli Cité scolaire Honoré Romane Embrun samedi 20 septembre 2025.

Sur les pas d’Honoré Romane, un voyage contre l’oubli 20 et 21 septembre Cité scolaire Honoré Romane Hautes-Alpes

Exposition commentée par les étudiants du BTS Tourisme et leurs enseignants;

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T17:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T17:00:00

La Résistance et la 2e Guerre mondiale, liées à la personnalité de l’ancien proviseur de la cité scolaire. Le tourisme de mémoire par les BTS Tourisme de l’établissement.

Cité scolaire Honoré Romane route de Caléyères 05200 Embrun Embrun 05200 Hautes-Alpes Provence-Alpes-Côte d’Azur Lycée construit par Henri-Jacques Le Même dans les années 1960

Journées européennes du patrimoine 2025

Affiche @ R. Ferré