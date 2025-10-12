Sur les pas d’Oodaaq Compagnie Les Décintrés (en costume) Méru

Sur les pas d’Oodaaq Compagnie Les Décintrés (en costume) Méru dimanche 12 octobre 2025.

Sur les pas d’Oodaaq Compagnie Les Décintrés (en costume)

33 rue Voltaire Méru Oise

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-12 16:00:00

fin : 2025-10-12 17:00:00

Date(s) :

2025-10-12

Ce spectacle, à découvrir en famille, nous transporte dans un monde où les créatures sont aussi étranges qu’attachantes et où les coquelicots parlent.

Embarquez sans plus tarder avec Oodaaq dans une grande aventure initiatique.

Dimanche 12 octobre à 16h00 (Durée 45 min)

Théâtre du Thelle

À partir de 6 ans

Tarifs 5 € / 7 € / 10 €

Pour réserver

https://ville-meru.fr/billetterie-en-ligne

03 44 52 35 00

billetterie@ville-meru.fr

33 rue Voltaire Méru 60110 Oise Hauts-de-France +33 3 44 84 40 86 contact@tourisme-vexin-nacre.fr

English :

This family-friendly show transports us to a world where creatures are as strange as they are endearing, and where poppies talk.

Join Oodaaq on a great adventure of initiation.

Sunday, October 12, 4:00 pm (running time: 45 min)

Théâtre du Thelle

Ages 6 and up

Prices: 5 ? / 7 ? / 10 ?

For bookings

https://ville-meru.fr/billetterie-en-ligne

03 44 52 35 00

billetterie@ville-meru.fr

German :

Diese Aufführung für die ganze Familie entführt uns in eine Welt, in der die Kreaturen ebenso seltsam wie liebenswert sind und der Mohn spricht.

Begeben Sie sich mit Oodaaq auf ein großes Initiationsabenteuer.

Sonntag, 12. Oktober um 16.00 Uhr (Dauer: 45 Min.)

Theater von Thelle

Ab 6 Jahren

Eintrittspreise: 5? / 7? / 10?

Um zu reservieren

https://ville-meru.fr/billetterie-en-ligne

03 44 52 35 00

billetterie@ville-meru.fr

Italiano :

Questo spettacolo, adatto a tutta la famiglia, ci trasporta in un mondo dove le creature sono tanto strane quanto affascinanti e dove i papaveri parlano.

Unitevi a Oodaaq in una grande avventura di iniziazione.

Domenica 12 ottobre alle 16:00 (Durata: 45 minuti)

Théâtre du Thelle

Dai 6 anni in su

Prezzi: 5 ? / 7 ? / 10 ?

Per prenotazioni

https://ville-meru.fr/billetterie-en-ligne

03 44 52 35 00

billetterie@ville-meru.fr

Espanol :

Este espectáculo, para disfrutar en familia, nos transporta a un mundo donde las criaturas son tan extrañas como entrañables, y donde las amapolas hablan.

Acompaña a Oodaaq en una gran aventura iniciática.

Domingo 12 de octubre a las 16:00 (Duración: 45 min)

Teatro del Thelle

A partir de 6 años

Precios: 5 ? / 7 ? / 10 ?

Para reservas

https://ville-meru.fr/billetterie-en-ligne

03 44 52 35 00

billetterie@ville-meru.fr

