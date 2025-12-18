SUR LES PAS D’OODAAQ LE CARRÉ Perpignan

SUR LES PAS D’OODAAQ

LE CARRÉ Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales

Tarif : 10 – 10 – 10

Tarif enfant

Date : 2026-03-15 17:00:00

Début : Lundi 2026-03-15 17:00:00

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Au Théâtre de l’Archipel le Carré, dans ce théâtre de marionnettes visuel et sonore, au cœur d’un étonnant castelet, on s’aventure sur les pas d’Oodaaq, un petit oiseau attendrissant qui chemine dans un passionnant parcours initiatique… Un spectacle nimbé d’émotions et de tendresse.

.

LE CARRÉ Avenue Maréchal Leclerc Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie

English :

At the Théâtre de l’Archipel le Carré, in this visual and sound puppet theater, at the heart of an astonishing castelet, we follow in the footsteps of Oodaaq, an endearing little bird who embarks on a fascinating journey of initiation? A show shrouded in emotion and tenderness.

