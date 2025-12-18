SUR LES PAS D’OODAAQ LE CARRÉ Perpignan
SUR LES PAS D’OODAAQ LE CARRÉ Perpignan dimanche 15 mars 2026.
SUR LES PAS D’OODAAQ
LE CARRÉ Avenue Maréchal Leclerc Perpignan Pyrénées-Orientales
Tarif : 10 – 10 – 10
Tarif enfant
Début : Lundi 2026-03-15 17:00:00
Début : Lundi 2026-03-15 17:00:00
Au Théâtre de l’Archipel le Carré, dans ce théâtre de marionnettes visuel et sonore, au cœur d’un étonnant castelet, on s’aventure sur les pas d’Oodaaq, un petit oiseau attendrissant qui chemine dans un passionnant parcours initiatique… Un spectacle nimbé d’émotions et de tendresse.
At the Théâtre de l’Archipel le Carré, in this visual and sound puppet theater, at the heart of an astonishing castelet, we follow in the footsteps of Oodaaq, an endearing little bird who embarks on a fascinating journey of initiation? A show shrouded in emotion and tenderness.
