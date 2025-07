Sur les pas d’Oodaaq Théâtre visuel / Marionnettes par la Compagnie Les Décintrés Mont-Saint-Aignan

Sur les pas d’Oodaaq Théâtre visuel / Marionnettes par la Compagnie Les Décintrés Mont-Saint-Aignan mercredi 15 octobre 2025.

Sur les pas d’Oodaaq Théâtre visuel / Marionnettes par la Compagnie Les Décintrés

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan Seine-Maritime

Début : 2025-10-15 16:00:00

fin : 2025-10-15 16:50:00

2025-10-15

Comme les autres joyeux volatiles de sa nichée, le jeune Oodaaq s’apprête à prendre son envol pour la première fois. Mais, né sans ailes et pourvu de poils à la place des plumes, il tombe et se résout, après quelques tentatives infructueuses, à découvrir et conquérir le monde par voie terrestre.

Entre rencontres plus ou moins bienveillantes et épreuves qui l’aideront à grandir, cette boule de poils plus qu’attendrissante construira peu à peu son identité. Un conte initiatique à ne pas manquer.

Spectacle jeune public dès 6 ans

Possibilité de réservation à l’Espace Marc-Sangnier du mardi au vendredi de 13h30 à 17h30

Rue Nicolas Poussin Mont-Saint-Aignan 76130 Seine-Maritime Normandie EMS@montsaintaignan.fr

English : Sur les pas d’Oodaaq Théâtre visuel / Marionnettes par la Compagnie Les Décintrés

Like the other happy birds in his brood, young Oodaaq is about to take to the skies for the first time. But, born without wings and with hair instead of feathers, he falls and, after a few unsuccessful attempts, resolves to discover and conquer the world by land.

Through encounters of varying degrees of kindness and trials that will help him to grow, this endearing ball of fur gradually builds his identity. An initiation tale not to be missed.

Show for young audiences from 6 years

Reservations at Espace Marc-Sangnier, Tuesday to Friday, 1:30 to 5:30 p.m

German :

Wie die anderen fröhlichen Vögel in seinem Nest ist auch der junge Oodaaq bereit, sich zum ersten Mal in die Lüfte zu erheben. Doch da er ohne Flügel und mit Haaren statt Federn geboren wurde, stürzt er ab und entschließt sich nach einigen vergeblichen Versuchen, die Welt auf dem Landweg zu entdecken und zu erobern.

Zwischen mehr oder weniger wohlwollenden Begegnungen und Prüfungen, die ihm helfen, erwachsen zu werden, baut dieses mehr als rührende Fellknäuel nach und nach seine Identität auf. Eine Initiationsgeschichte, die man sich nicht entgehen lassen sollte.

Theaterstück für Kinder ab 6 Jahren

Reservierung im Espace Marc-Sangnier dienstags bis freitags von 13.30 bis 17.30 Uhr möglich

Italiano :

Come gli altri uccelli felici della sua nidiata, il giovane Oodaaq si prepara a spiccare il volo per la prima volta. Ma, nato senza ali e con i capelli al posto delle piume, cade e, dopo alcuni tentativi falliti, decide di scoprire e conquistare il mondo via terra.

Attraverso incontri più o meno gentili e prove che lo aiuteranno a crescere, questo tenero batuffolo di pelo costruisce gradualmente la sua identità. Un racconto di iniziazione da non perdere.

Per un pubblico giovane dai 6 anni in su

Prenotabile presso l’Espace Marc-Sangnier, dal martedì al venerdì, dalle 13.30 alle 17.30

Espanol :

Como los demás pájaros felices de su nidada, el joven Oodaaq se dispone a surcar los cielos por primera vez. Pero, nacido sin alas y con pelo en lugar de plumas, se cae y, tras algunos intentos fallidos, resuelve descubrir y conquistar el mundo por tierra.

A través de encuentros más o menos amables y de pruebas que le ayudarán a crecer, esta entrañable bola de pelo construye poco a poco su identidad. Un cuento de iniciación que no hay que perderse.

A partir de 6 años

Reserva en el Espace Marc-Sangnier, de martes a viernes, de 13.30 a 17.30 h

