Sur les pas d’un mousquetaire Office de Tourisme La Rochelle
Sur les pas d’un mousquetaire Office de Tourisme La Rochelle mercredi 8 avril 2026.
Sur les pas d’un mousquetaire
Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 16 – 16 – 16 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-08
fin : 2026-04-29
Date(s) :
2026-04-08
L’histoire de La Rochelle contée par un mousquetaire !
.
Office de Tourisme 2 quai Georges Simenon Le Gabut La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 41 14 68 ot.accueil@larochelle-tourisme-evenements.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Guided tour Sur les pas d’un mousquetaire
The history of La Rochelle told by a musketeer!
L’événement Sur les pas d’un mousquetaire La Rochelle a été mis à jour le 2026-02-12 par Nous La Rochelle