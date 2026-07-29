Informations pratiques

Montsec

Sur les pas d’un soldat américain

Montsec Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-07-29 10:00:00

fin : 2026-08-26 11:00:00

Date(s) :

2026-07-29

Suivez le jeune Eddie dans une aventure qui vous mènera de l’Ohio à la Lorraine. Un voyage dans le temps pour comprendre la Grande Guerre autrement !

Visite guidée à destination du jeune public (6-12 ans).

Rendez-vous devant le bungalow sur le parking du monument de Montsec.

Gratuit, durée 1 heure. Sans inscription.Enfants

0 .

Montsec 55300 Meuse Grand Est +33 3 83 80 01 01 saint-mihiel@ambc.gov

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English :

Follow young Eddie on an adventure that will take you from Ohio to Lorraine. A journey through time to gain a new perspective on the Great War!

Guided tour for young visitors (ages 6–12).

Meet in front of the bungalow in the parking lot of the Montsec monument.

Free, duration: 1 hour. No registration required.

L’événement Sur les pas d’un soldat américain Montsec a été mis à jour le 2026-07-24 par OFFICE DE TOURISME CŒUR DE LORRAINE