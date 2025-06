Sur les pistes du printemps BIO – Lavigney 15 juin 2025 10:00

Haute-Saône

Sur les pistes du printemps BIO Lavigney Haute-Saône

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-15 10:00:00

fin : 2025-06-15 18:00:00

Date(s) :

2025-06-15

Venez découvrir les fermes et les artisans bios près de chez vous lors d’une journée riche en animations. Au programme, un marché de producteur, visites de fermes, démonstrations et expositions, conférences et un concert en fin de journée.

Venez à la rencontre des producteurs de Lavigney :

– LE JARDIN D’HELENE Hélène CHEVALIER maraichage et petit fruits, poules et sorbet

– GAEC DU PETIT PONT Jean-Bernard SOEUR et Etienne PAULIN lait à gruyère

– BRASSERIE REDOUTEY Alexandre REDOUTEY bières

– FROMAGERIE DU TERTRE Thimothée PAULIN fromage

Avec la participation des fermes bio des villages alentours :

– GAEC des 3 Mulet de Gourgeon viande de mouton

– Les chèvres de Gourgeon fromage de chèvre

– La Modestine pain, brioche, bière

Entrée gratuite. .

Lavigney 70120 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 6 84 84 22 95

English : Sur les pistes du printemps BIO

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sur les pistes du printemps BIO Lavigney a été mis à jour le 2025-06-11 par JUSSEY TOURISME