SUR LES RAILS / Compagnie Lombric Spagetti Le Volume Vern-sur-Seiche Samedi 13 décembre, 20h30 Ille-et-Vilaine

Entrée payante / de 3,5 à 12€/ 55 min / Réservation conseillée

Cirque

Sur un coup de tête, deux hurluberlus ont répondu à « la pelle » de la route !

Dans une ambiance blues détonante, ils se mettent à l’épreuve dans des jeux d’équilibre. Ils jouent d’un rien, tout en détournant pelles bêches et barrières Vauban, le temps d’une performance absurde et périlleuse.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-12-13T20:30:00.000+01:00

Fin : 2025-12-13T21:20:00.000+01:00

http://levolume.fr/ 02 99 62 96 36 http://www.levolume.fr accueil.volume@vernsurseiche.fr

Le Volume 3 rue François Rabelais 35 770 Vern-sur-Seiche Le Tertre des Bouillants Vern-sur-Seiche 35770 Ille-et-Vilaine

02 99 62 96 36