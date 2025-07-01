SUR LES RAILS DU MYSTÈRE Saint-Jean-de-Fos

SUR LES RAILS DU MYSTÈRE Saint-Jean-de-Fos mardi 1 juillet 2025.

SUR LES RAILS DU MYSTÈRE

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos Hérault

Tarif : – – 15.5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-01

fin : 2025-07-08

Date(s) :

2025-07-01 2025-07-08 2025-07-15 2025-07-22 2025-07-29 2025-08-05 2025-08-12 2025-08-19 2025-08-26

C’est parti pour une après-midi ludique pour toute la famille ! Entre escape game à Argileum et un tour dans le Petit Train des Vignes du Domaine Alexandrin.

C’est parti pour une après-midi ludique pour toute la famille !

16h30 Rendez-vous à Argileum, la maison de la poterie à Saint-Jean-de-Fos. Un jeu d’enquête fascinant où vous devrez retrouver l’objet révolutionnaire que le potier d’Argileum a créé avant de disparaître pour pouvoir déposer à temps son brevet! Percez le mystère !

18h Embarquez à bord du Petit Train des Vignes du Domaine d’Alexandrin, un parcours commenté au cœur du vignoble afin de tout comprendre sur la viticulture en cœur d’Hérault. Dégustation de vin au caveau en fin de visite. Rendez-vous avenue Gaston Brès.

A partir de 8 ans. .

6 Avenue du Monument Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie

English :

A fun-filled afternoon for the whole family! Between an escape game at Argileum and a ride on the Domaine Alexandrin?s Petit Train des Vignes.

German :

Auf geht’s zu einem unterhaltsamen Nachmittag für die ganze Familie! Zwischen einem Escape Game im Argileum und einer Fahrt mit dem Petit Train des Vignes der Domaine Alexandrin.

Italiano :

Un pomeriggio all’insegna del divertimento per tutta la famiglia! Tra un gioco di fuga all’Argileum e un giro sul Petit Train des Vignes del Domaine Alexandrin.

Espanol :

Una tarde llena de diversión para toda la familia Entre un juego de escape en Argileum y un paseo en el Petit Train des Vignes del Domaine Alexandrin.

L’événement SUR LES RAILS DU MYSTÈRE Saint-Jean-de-Fos a été mis à jour le 2025-08-14 par 34 OT ST GUILHEM VALLEE DE L’HERAULT