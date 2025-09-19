« Sur les routes historiques » Médiathèque de Bandrélé Bandrélé

« Sur les routes historiques » Médiathèque de Bandrélé Bandrélé vendredi 19 septembre 2025.

« Sur les routes historiques » 19 et 20 septembre Médiathèque de Bandrélé Mayotte

Entrée libre – vendredi ateliers pour les scolaires, samedi tout public

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T08:00:00 – 2025-09-19T15:00:00

Fin : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T11:00:00

Sur les routes historiques

Ateliers menés par la réalisatrice Christine Coulange – Sisygambis- Les 7 Portes.

Embarquez pour un voyage sensoriel et interactif au cœur des échanges culturels de Mayotte et de l’océan Indien. Deux expériences numériques vous sont proposées :

1. Webdocumentaire Les Routes de la Transe

Explorez un univers immersif à travers des cartes interactives qui vous invitent à devenir navigateur de votre propre parcours.

Ce webdocumentaire met en lumière les musiques et les cultures traditionnelles de Mayotte, révélant les influences croisées de l’océan Indien. Des spécialistes retracent les grandes routes commerciales empruntées par les navigateurs arabes, perses, bantous, indonésiens, malais, européens, portugais, indo-pakistanais et chinois. Ces échanges ont façonné un métissage unique, sur les anciennes routes de la soie, des épices et de l’esclavage.

Depuis Mayotte, les Comores et Madagascar, partez à la découverte de 32 villes et 10 pays, dont Zanzibar, la Tanzanie, le Kenya ou encore l’Égypte. Plus de 70 films vous offrent une vision sensible et respectueuse des peuples, de leurs racines et de leurs réalités contemporaines.

Ce webdocumentaire évolutif, collaboratif et multilingue (français, kibushi, anglais) est développé par Sisygambis-Les 7 Portes avec l’Université de Mayotte et le soutien de la Direction des Affaires culturelles de Mayotte.

2. À la découverte du Rocher de Dzaoudzi

Partez à la découverte du quartier historique de Dzaoudzi grâce à une visite sonore et illustrée en 12 étapes. Dressé sur son rocher, le site a toujours été un lieu de pouvoir et un centre stratégique de Mayotte.

Avant l’arrivée des Français, il abritait un village arabe aux cases de raphia et de cocotier, reliées par des ruelles sinueuses où tombes et habitations coexistaient. Capitale des sultans, c’est ici que le dernier d’entre eux, Andriantsouli, avait établi sa résidence. C’est aussi sur ce rocher que le capitaine Passot proclame, le 13 juin 1843, la prise de possession de Mayotte par la France, suivi de l’abolition de l’esclavage en 1847.

De la maison des gouverneurs à la caserne, du boulevard des Crabes au premier hôpital de Mayotte, le parcours met en lumière un patrimoine architectural unique, symbole de l’histoire coloniale et administrative de l’île. Aujourd’hui encore, le rocher conserve ce rôle stratégique, tout en offrant un témoignage précieux de l’histoire et des paysages de Mayotte.

L’audioguide, disponible en quatre langues (français, shimaore, kibushi et anglais), a été réalisé par Christine Coulange – Sisygambis au MuMA-musée de Mayotte dans le cadre d’une résidence de création artistique avec la Direction des Affaires culturelles de Mayotte.

Médiathèque de Bandrélé Bandrélé Bandrélé 97660 Cavani Mayotte Mayotte 0269 60 90 94 http://www.reseaulecturepublique-bandrele.net [{« link »: « https://www.sisygambis.fr/ »}, {« link »: « https://www.lesroutesdelatranse.fr/ »}, {« link »: « https://www.sisygambis.fr/fr/audioguide-dzaoudzi »}] A coté de l’école maternelle de Bandrélé

Journées européennes du patrimoine 2025

©ChristineCoulange-Sisygambis