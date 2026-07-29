Sur les sentiers de Bretigny à la découverte de la biodiversité sur un territoire en transition Verger conservatoire de Bretigny Bretigny

Informations pratiques

Bretigny

Sur les sentiers de Bretigny à la découverte de la biodiversité sur un territoire en transition

Verger conservatoire de Bretigny Chemin de Raffenot Bretigny Côte-d’Or

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-01 05:00:00

fin : 2026-08-15 23:59:00

Date(s) :

2026-08-01 2026-08-08 2026-08-15 2026-08-22 2026-08-29 2026-09-05 2026-09-12 2026-09-19 2026-09-26 2026-10-03 2026-10-10 2026-10-17 2026-10-24 2026-10-31 2026-11-07 2026-11-14 2026-11-21 2026-11-28 2026-12-05 2026-12-12

Le temps d’une promenade, venez découvrir comment le village de Bretigny a entamé sa transition territoriale. Nous jouerons de la jumelle pour voir comment par diverses petites actions une transition structurante prend forme sur les enjeux de la biodiversité, de l’eau, du changement climatique et du lien social à Bretigny.

Les visites sont programmées les week-ends, notamment les 25-26 janvier et 01-02 février 2025.

Ne manquez pas l’occasion unique de comprendre les initiatives locales en faveur de la transition écologique et de la préservation de la biodiversité à Bretigny. .

Verger conservatoire de Bretigny Chemin de Raffenot Bretigny 21490 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 6 21 20 42 45 traurel50@hotmail.com

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English : Sur les sentiers de Bretigny à la découverte de la biodiversité sur un territoire en transition

L’événement Sur les sentiers de Bretigny à la découverte de la biodiversité sur un territoire en transition Bretigny a été mis à jour le 2026-07-23 par ENERGY CITIES