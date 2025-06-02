Sur les toîts Visites guidées Périgueux

Sur les toîts Visites guidées Périgueux lundi 11 août 2025.

Place de la Clautre Périgueux Dordogne

La cathédrale, protégée au titre des Monuments historiques depuis 1840, et restaurée de manière fondamentale durant toute la seconde moitié du XIXe siècle, est un exemple précoce de patrimoine protégé et valorisé en cœur de ville. Depuis ses hauteurs, la visite vous permettra de découvrir un point de vue exceptionnel sur la ville ancienne, secteur sauvegardé dès 1970 et désormais site patrimonial remarquable, et d’observer la manière dont la ville contemporaine évolue.

Réservation obligatoire. À partir de 8 ans

Tarifs 7/5/0 € (Gratuit pour les moins de 12 ans)

Attention les visites peuvent être annulées en cas d’intempéries ou de canicule.

D’autres créneaux de visites sont possibles avec d’autres opérateurs autorisés à mener des visites, en particulier l’Office de tourisme Destination Périgueux. .

