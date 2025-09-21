Sur les traces d’Arsène Lupin Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois

Sur les traces d’Arsène Lupin Stand Ville d’Art et d’Histoire Blois dimanche 21 septembre 2025.

Sur les traces d’Arsène Lupin Dimanche 21 septembre, 11h00 Stand Ville d’Art et d’Histoire Loir-et-Cher

Réservation à partir du 8 septembre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T12:30:00

Arsène Lupin est né à Blois ! C’est en tout cas ce qu’écrit Maurice Leblanc dans Les Dents du tigre. Mais le petit-fils d’Arsène a des doutes… à ses côtés, partez sur les traces de son illustre ancêtre, avec pour seuls indices une médaille, une carte postale ancienne et surtout une énigme, laissée par le gentleman cambrioleur. Alors, blésois ou non ?!

Stand Ville d’Art et d’Histoire Place du Château, 41000 Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire 02 54 90 33 32 [{« type »: « phone », « value »: « 02 54 90 33 33 »}] Toute la journée, l’équipe du Service Ville d’art et d’histoire de la Ville de Blois est présente pour vous guider et vous accompagner durant le week-end des Journées européennes du patrimoine. Venez également découvrir toutes les activités que nous proposons pendant l’année.

Visite commentée

© Ville de Blois