Sur les traces d’Arthur Rimbaud La maison des Ailleurs | Maison Arthur Rimbaud Charleville-Mézières

Sur les traces d'Arthur Rimbaud 20 et 21 septembre La maison des Ailleurs | Maison Arthur Rimbaud Ardennes

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T13:00:00

Fin : 2025-09-21T14:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

La maison où la famille Rimbaud a vécu, au premier étage, de 1869 à 1875, correspond exactement à la période de création et d’effervescence poétique. Aujourd’hui, la Maison des Ailleurs évoque les départs incessants vers les villes et contrées qui fascinaient Arthur Rimbaud. Véritable espace de voyage, elle permet au visiteur de suivre son propre parcours: de Stuttgart à Londres, de Charleroi à Bruxelles, d’Aden à Harar…

La maison des Ailleurs | Maison Arthur Rimbaud 7 Quai Arthur Rimbaud, 08000 Charleville-Mézières Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est 03 24 32 44 70 http://www.charleville-mezieres.fr La famille Rimbaud s’est installée dans cette maison, alors composée de trois appartements, en 1869. Pendant six ans, jusqu’en 1875, elle y a logé au premier étage. Le jeune Arthur a vécu entre ces murs de ses quinze à ses vingt et un ans, durant une période d’intense création poétique. C’est sans doute dans ces lieux que certains de ses poèmes mondialement connus ont été rédigés.

Entre 1999 et 2003, la Ville de Charleville-Mézières a progressivement acquis les trois niveaux de cette maison, sa cour et une petite dépendance, afin d’en faire un espace muséographique. Aucun mobilier de la famille Rimbaud n’ayant pu être conservé, une reconstitution n’avait donc pas de sens. Seule la maison en elle-même a ainsi vocation à être mise en valeur. Il a été décidé de respecter « l’esprit du lieu » : les murs et les enduits ont conservé la marque du temps qui passe, et quelques fragments des premiers papiers peints ont pu être préservés. La Maison des Ailleurs évoque l’imaginaire et retranscrit l’univers poétique rimbaldien à travers les sons et les images.

Journées européennes du patrimoine 2025

© Ville de Charleville-Mézières