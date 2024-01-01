Sur les traces de Band of Brothers Haguenau

Partez à la découverte de Haguenau à travers la série Band of Brothers et revivez le 8ème épisode devant les bâtiments emblématiques de la ville qui ont inspiré Steven Spielberg.

Découverte libre, à l’aide d’un circuit en autonomie.

L’action retrace l’arrivée de la « Easy Company » en Alsace, à Haguenau.

Elle y reçoit l’ordre d’envoyer une patrouille en direction de l’autre rive de La Moder pour en ramener des prisonniers. La mission réussit, mais un soldat est tué, ce qui incite le Major Winters à ignorer sciemment l’ordre qui lui est donné de reconduire la mission la nuit suivante.

La véritable « Easy Company » était la 2e compagnie du 2e bataillon du 506e régiment d’infanterie parachutiste de la 101e division aéroportée US durant la 2e Guerre Mondiale.

Pour réaliser les décors de l’épisode 8, l’équipe de Steven Spielberg et Tom Hanks est venue à Haguenau en repérage. Les décors ont ensuite été reconstitués sur une ancienne base militaire à Hatfield, près de Londres, en Grande Bretagne.

Dans la réalité, la ville de Haguenau a été libérée le 11 décembre 1944 pour être à nouveau abandonnée à l’occupant le janvier 1945. C’est le 16 mars 1945 que l’armée américaine a définitivement libéré Haguenau. .

Discover Haguenau through the Band of Brothers series and relive the 8th episode in front of the city’s emblematic buildings that inspired Steven Spielberg.

Entdecken Sie Haguenau durch die Serie Band of Brothers und erleben Sie die 8. Episode vor den symbolträchtigen Gebäuden der Stadt, die Steven Spielberg inspiriert haben.

Scoprite Haguenau attraverso la serie Band of Brothers e rivivete l’ottavo episodio davanti agli edifici emblematici della città che ha ispirato Steven Spielberg.

Descubra Haguenau a través de la serie Band of Brothers y reviva el octavo episodio frente a los edificios emblemáticos de la ciudad que inspiró a Steven Spielberg.

