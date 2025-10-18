Sur les traces de Bourdelle : atelier de modelage pour adolescents Musée Bourdelle PARIS

Sur les traces de Bourdelle : atelier de modelage pour adolescents Musée Bourdelle PARIS samedi 18 octobre 2025.

À partir d’une œuvre de Bourdelle, les jeunes modèlent en argile ou au fil de fer leur propre sculpture. Autoportrait, portrait d’un ami, animaux fantastiques et même héros de la mythologie, les thèmes varient.

Un atelier de modelage pour jeunes de 11 à 15 ans.

Le samedi 13 décembre 2025

de 13h00 à 15h00

Le samedi 15 novembre 2025

de 13h00 à 15h00

Le samedi 18 octobre 2025

de 13h00 à 15h00

payant

8 euros.

Public jeunes. A partir de 11 ans. Jusqu’à 15 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-10-18T16:00:00+02:00

fin : 2025-12-13T16:00:00+01:00

Date(s) : 2025-10-18T13:00:00+02:00_2025-10-18T15:00:00+02:00;2025-11-15T13:00:00+02:00_2025-11-15T15:00:00+02:00;2025-12-13T13:00:00+02:00_2025-12-13T15:00:00+02:00

Musée Bourdelle 18, rue Antoine Bourdelle 75015 PARIS

https://www.bourdelle.paris.fr/visiter/preparer-sa-visite/agenda/sur-les-traces-de-bourdelle +33184821455 bourdelle.reservations@paris.fr https://www.facebook.com/museebourdelle https://www.facebook.com/museebourdelle