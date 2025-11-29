Sur les traces de Darwin avec Jean-Baptiste de Panafieu Espace Kenere Médiathèque Pontivy

Sur les traces de Darwin avec Jean-Baptiste de Panafieu

Espace Kenere Médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-29 17:00:00

fin : 2025-11-29 18:00:00

Date(s) :

2025-11-29

Dès qu’il a su marcher, Jean-Baptiste de Panafieu s’est passionné pour les animaux marins, les champignons et, plus généralement, les sciences de la nature. Agrégé de sciences naturelles et Docteur en océanologie biologique, il a enseigné les sciences naturelles en lycée. Aujourd’hui auteur scientifique, il a consacré de nombreux titres à l’écologie, aux relations entre l’homme et la nature et à l’évolution des êtres vivants.

Jean-Baptiste de Panafieu est l’auteur de Darwin à la plage l’évolution dans un transat aux éditions Dunod. Un ouvrage de vulgarisation pour comprendre le darwinisme et la manière dont il a révolutionné les modes de penser.

Conférence organisée dans le cadre des Rencontres du livre d’Histoire dédiées aux Sciences dans l’Histoire des 28 & 29 novembre 2025. .

Espace Kenere Médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy 56300 Morbihan Bretagne +33 2 97 39 00 61

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sur les traces de Darwin avec Jean-Baptiste de Panafieu Pontivy a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme de Pontivy Communauté