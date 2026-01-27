Sur les traces de Don Quichotte Mucem Marseille 2e Arrondissement

Sur les traces de Don Quichotte

Samedi 7 février 2026 à partir de 16h.

Samedi 14 février 2026 à partir de 16h.

Samedi 28 février 2026 à partir de 16h.

Samedi 7 mars 2026 à partir de 16h.

Samedi 14 mars 2026 à partir de 16h.

Samedi 28 mars 2026 à partir de 16h. Mucem 7 Promenade Robert Laffont Marseille 2e Arrondissement Bouches-du-Rhône

En collaboration avec la compagnie Le Bruit de l’Herbe qui pousse, sur les traces de Don Quichotte Visite théâtralisée.Enfants

Bienvenue dans le monde de Don Quichotte, ce chevalier-rêveur un peu fou ! Armé de tout son courage, il part à l’aventure avec son fidèle Rossinante et son écuyer Sancho.



Lors de cette visite théâtralisée en lien avec l’exposition Don Quichotte , les enfants rencontrent Dulcinée, affrontent moulins à vent, marionnettes et autres ennemis.



Préparez-vous à plonger dans une aventure singulière ! .

In collaboration with Le Bruit de l’Herbe qui pousse, in the footsteps of Don Quixote Theatrical visit.

