Sur les traces de Dun Le Roy Beffroi Dun-sur-Auron

Sur les traces de Dun Le Roy Samedi 20 septembre, 10h30, 14h00 Beffroi

Réservation obligatoire auprès du Point d’Information Touristique Le Dunois :

02.48.64.38.10 – tourisme@cdcledunois.fr – 18 avenue Jean Jaurès, Dun-sur-Auron

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T15:30:00

Samedi 20 septembre 2025, à l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, plongez dans l’histoire fascinante de Dun-sur-Auron grâce à une visite guidée inédite de l’ancienne ville fortifiée de Dun Le Roy.

Accompagnés d’un guide, vous découvrirez les vestiges de la cité médiévale, son tracé ancien, ses fortifications et son évolution au fil des siècles. Une balade immersive qui vous mènera à travers les ruelles et les paysages où se dessine encore l’empreinte du passé.

Visites gratuites à 10h30 et 14h00

Réservation obligatoire auprès du Point d’Information Touristique Le Dunois.

Beffroi Rue Saint-Vincent 18130 Dun-sur-Auron

©PIT Le Dunois