Informations pratiques

Grandfontaine

Sur les traces de Fanny Lacour

16 Donon Grandfontaine Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-19

L’association Préserver le patrimoine et la mémoire de la vallée de la Bruche vous invite à découvrir les secrets du Donon. Projection sur les fouilles archéologiques de Fanny Lacour (casemate QG, derrière le cimetière), table d’orientation et colonne Jupiter.

À l’occasion des Journées Européennes du Patrimoine, l’association Préserver le patrimoine et la mémoire de la vallée de la Bruche vous invite à (re)découvrir les secrets du Donon. Profitez d’une projection consacrée aux fouilles archéologiques menées par Fanny Lacour sur ce site emblématique, entre vestiges gallo-romains et récits de découvertes. La projection aura lieu dans la casemate QG derrière le cimetière du Donon. L’occasion également d’admirer la table d’orientation, point de vue incontournable sur les crêtes vosgiennes, ainsi que la colonne Jupiter, reconstituée en 1933 en hommage aux vestiges antiques retrouvés sur le sommet.

Un rendez-vous entre histoire, archéologie et panorama, pour comprendre pourquoi le Donon fascine depuis des siècles. .

16 Donon Grandfontaine 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 93 31 stephane.pir@laposte.net

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English :

The association “Preserving the Heritage and Memory of the Bruche Valley” invites you to discover the secrets of the Donon. Screening of a film about the archaeological excavations by Fanny Lacour (HQ bunker, behind the cemetery), orientation table, and Jupiter column.

L’événement Sur les traces de Fanny Lacour Grandfontaine a été mis à jour le 2026-09-04 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche